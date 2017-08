Mesmo didática, “Os Dias Eram Assim” acerta na abordagem à AIDS

A supersérie “Os Dias Eram Assim” não consegue escapar do didatismo em suas abordagens, muitas vezes se valendo de imagens de arquivo para explicar ou ambientar a trama (e, assim, arregimentando o público movido pela memória afetiva). Na primeira fase, retratou os Anos de Chumbo (início da década de 1970). Na sequência, a Anistia (1979) e, depois, as Diretas Já (1983-1984).

Neste momento, em que a história passa pelo ano de 1986, a trama política se esvaziou. Da trama central, só sobrou o imbróglio amoroso envolvendo os protagonistas. Ganha então destaque a personagem Nanda (Julia Dalavia), que descobriu ter Aids – em uma época em que pouco se conhecia sobre a doença e o diagnóstico tinha o peso de um atestado de morte. Nanda é, de longe, a personagem mais interessante de “Os Dias Eram Assim”, a que rende mais.

No capítulo dessa segunda-feira (21/08), o didatismo, tão criticado em teledramaturgia, trabalhou a favor da trama. Durante o intervalo comercial, a emissora exibiu um filme da campanha de prevenção à Aids da UNAIDS (*). E, ao final do capítulo, o alerta: “Aids ainda não acabou”. Didático porém inserido em uma campanha de esclarecimento, pertinente à pauta do merchandising social proposto. O assunto já havia sido discutido de manhã, no programa “Encontro“, com a participação de Julia Dalavia.

Com o diagnóstico médico, Nanda revelou que tem o vírus HIV à mãe Kiki, à irmã Alice e ao mordomo Sandoval (Natália do Valle, Sophie Charlotte e Ricardo Blat). Em uma sequência emocionante, Julia Dalavia carregou na emoção, mas na medida certa, dando credibilidade ao texto didático. Foi uma cena densa, bem dirigida, que contou com o talento dos atores envolvidos.

Deve-se ressaltar que a jovem Julia Dalavia vem de uma sequência de ótimos trabalhos na televisão: Tereza na primeira fase da novela “Velho Chico” e Mayara na série “Justiça”. É uma das promessas da novíssima geração de atores.

Quanto a “Os Dias Eram Assim”, no afã de atirar para todos os lados, acerta às vezes.

UNAIDS: Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, clique AQUI.

